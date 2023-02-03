الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: اصطفاف رواد معرض الكتاب للصلاة أبلغ رد على المتطرفين الإسلاميين والعلمانيين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أبدى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إعجابه بصور رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أثناء أداء صلاة الجمعة، مؤكدًا أنها تعبر عن نمط تدين المصريين.

وأشار الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن آلاف الزوار لمعرض القاهرة الدولي للكتاء، أدوا صلاة الجمعة، قبل أن ينطلقوا لحضور الفعاليات، مردفا: "هذه اللقطات توضح طبيعة المصري وجيناته فيما يتعلق بالدين والدنيا، الصورة تؤكد أنه لا يمكن لأحد أن يفسد تدين البلد، لا المتطرفين الإسلاميين ولا المتطرفين العلمانيين، ولا أحد يمكنه اللعب في جيناتها ولا طبيعتها".

وقال: "العلمانيين لو منصفين، سيرون أن هذا هو الشعب المصري الذي يصلي ويصوم ويزكي ويقوم يشوف حاله".

ولفت إلى أن هذه الصورة تذكرنا، بأداء صلاة الجمعة قبل عروض مهرجان السينما، مضيفا: "إحنا كده مقومات ونسيج، وهذه الصورة أبلغ رد لمن يشيعون أن الدولة خايفة من التجمعات، صورة ترد دينيا وسياسيا وثقافيا".

الباز محمد الباز معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب تدين المصريين

مواد متعلقة

أسامة الأزهرى يكشف 3 سمات للملحد المعاصر: مستفز ويفتخر بالإلحاد

الكتكوت بـ24 جنيهًا.. شعبة الدواجن تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

تعليق وزير التعليم على رسوب 41 ألف طالب بإعدادية القاهرة

مصطفى بكرى يوجه رسالة لمروجى شائعة تأجير قناة السويس

أول تعليق من رئيس قناة السويس على شائعة «عقد الامتياز 99 سنة»

«الأزهرى» يكشف موقفًا عجيبًا جمع شيخ الإسلام مصطفى صبرى وطه حسين

بعد غرق 8 مهاجرين.. متحدث الاتحاد الأوروبي: نبذل جهودًا ضخمة لضبط حدودنا

المجلس الأوروبي: أوكرانيا ستكون جزء من الاتحاد الأوروبي ومصيرنا واحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

منطقة ذكية لخدمة ذوي الهمم.. «الدستور» داخل أول مركز متخصص لخدمات الكهرباء بجنوب الصعيد (صور)

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

الباز يفضح مخطط الإخوان وادعاء تعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية

الاتحاد الأوروبى يتوصل لاتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

د. محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية