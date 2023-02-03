طلبة المدارس والجامعات يشكرون «الداخلية» على دعوتهم لاحتفالية مركبات الشرطة

حرصت وزارة الداخلية، على دعوة طلبة المدارس والجامعات لحضور احتفالية معرض مركبات الشرطة، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة احتفالًا بعيد الشرطة الـ71، وذلك بحضور رجال الفن والفكر والسياسة وطلبة الكليات العسكرية ورجال الدين وطلبة المدارس وذوي الهمم.

ووجه الطلبة الشكر إلى وزارة الداخلية على دعوتها لهم لحضور احتفالية معرض مركبات الشرطة، وعلى الجهد الذي يبذلونه كل عام وجهودهم لحفظ الأمن، متمنين لهم عيد شرطة سعيدًا.

وقالت الطلبة إن الاحتفالية كانت قمة في الاحترافية ونفذها طلبة كلية الشرطة بمنتهى الفدائية، موضحين أن العروض كانت متنوعة وفي منتهى الروعة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71.

وشارك في حضور المعرض اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.