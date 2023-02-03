الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض الكتاب 2023.. قصور الثقافة تصدر كتاب «الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري»

الموازنة
الموازنة

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب "المُوازنة بين شعر أبي تمام والبُحتري" لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، ضمن إصدارات الهيئة في سلسلة "الذخائر"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية.

وكتاب "الموازنة" أحد أشهر كتب "الآمدي" النقدية، حيث تناول فيه المقارنة بين أبي تمام والبحتري ومذهبيهما وفق منهج عِلمي يستند لمعايير الشّعر، مذهب أبي تمام الذي كان يُعنى بالصنعة والمعاني الغامضة والإسراف في المحسنات البديعية، ومذهب البُحتري الذي اعتنى بحلاوة اللفظ وحسن العبارة، واستخدم المحسنات البديعية دون تكلّف، وقد وقع اختياره عليهما كونهما الأغزر والأجود شعرًا في عصرهما ولكثرة المفاضلة والخصومة حول فنهما.

وضمّن "الآمدي" في كتابه آراء نقاد سبقوه وأضاف إليه رؤيته النقدية، كما تناول في أقسام كتابه كثيرًا من الظواهر النقدية التي وازن بها بين موقف الشاعرين وترك الحكم النهائي في المفاضلة بينهما للقارئ معللًا ذلك بتباين الناس في العلم واختلاف مذاهبهم في الشعر.

جدير بالذكر أن الهيئة صدر عنها حديثا ضمن سلسلة "الذخائر" كتب: "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، "البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، "طبقات الأطباء والحكماء" لابن جلجل، "شفاء السائل لتهذيب المسائل" لابن خلدون، ضمن إصداراتها المشاركة بمعرض الكتاب، والتي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور لتنوعها وقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة والمناسبة للجميع.

ابن خلدون اختلاف الامد الهيئة العامة لقصور الهيئة الهيئة العامة لقصور الثقاف

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