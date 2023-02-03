وكيل «تعليم الغربية» يشهد إطلاق فعاليات القوافل الثقافية بقرى المحلة

شهد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتورة زينب سامي، منسق “حياة كريمة” بالغربية، إطلاق فعاليات القوافل الثقافية والتي تمت بقرية المعتمدية بمدرسة المعتمدية التجارية الثانوية بنات بالمحلة، بحضور مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومني السيد عطا مدير عام الإدارة التعليمية، وممدوح عباس، وكيل الإدارة، وماهر عبد الحميد مرسي، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بالإدارة.

وتضمنت المبادرة العديد من الفعاليات التي تمت اليوم، وسط إقبالاً جماهيرياً وطلابياً متميزاً، حيث تم تشغيل قاعات تابعة للمجلس القومي للمرأة عدد ٨ قاعات (حرفي) و٥ قاعات (توعوي)، وكذلك فعالية صندوق مكافحة الإدمان. وتواجد جمعية سلامة قلبك، بحضور الدكتور علاء الغمراوي، الذي أجرى الكشف على الأطفال باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، للاطمئنان على صحة أطفال القرية والقرى التابعة.

كما شهدت الفعاليات، منها معرض الكتاب، مسرح وزارة الثقافة، ورش حكى للأطفال، وورش الحرف.