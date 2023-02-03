خصومات تصل لـ90% على إصدارات مركز نهر النيل بمعرض الكتاب (صور)

طرح مركز نهر النيل للنشر والتوزيع بـ"قاعة 2 وبلازا 1"، عدد من الروايات بأسعار مخفضة تبدأ من 10 جنيهات، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وفي هذا السياق، قال محمد عبده، أحد القائمين على الجناح، لـ "الدستور": "قدمنا خصومات تصل لـ90% من إجمالي قيمة الكتب، وقدمنا لرواد المعرض عروض خاصة ليتمكنوا من اقتناء الروايات والكتب التي يحتاجونها".

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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