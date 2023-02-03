أحمد الخطيب: الشركة «المتحدة» لعبت دورًا كبيرًا فى بناء وعى المواطن

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير جريدة “الوطن”، إن سيل المعلومات المضللة والأكاذيب التي شهدناها على مدار السنوات الماضية، استهدفت الدفع بالوطن نحو الهاوية.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "الإعلام والمنصات الرقمية" وذلك ضمن فعاليات محور "ضيف الشرف" بالقاعة الدولية فى "بلازا 2" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ54.

وتابع: “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدأت تتعامل منذ تأسيسها على بناء وعى المواطن المصرى من خلال ضبط لعملية المعلومات”، وأشار إلى أن ضبط المعلومات عبر وسائل الإعلام يعتبر من أهم آليات الحفاظ على الأمن القومى.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الجمعة، توافد كبير لرواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في تاسع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وحلت المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.