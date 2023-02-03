محافظ القليوبية يطمئن على أحد المواطنين بعد إصابته في حادث مروري بالخصوص

حرص اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، خلال جولة ميدانية بمدينة الخصوص على الاطمئنان على أحد المواطنين صدمه تروسيكل أثناء استقلاله دراجته البخارية.

وعلى الفور، استدعى المحافظ الإسعاف التي قامت بنقل المصاب إلى مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة لتقديم الإسعافات اللازمة له، كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الحالة وعمل اللازم لها.

كما كلّف المحافظ مسئولي المرور بمتابعة الحادث والتحفظ على الدراجة النارية ملك المصاب لحين تسليمها إليه وعمل محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حق المصاب.

وأجرى اللواء عبدالحميد الهجان، جولة ميدانية شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول بالإضافة إلى متابعة الإشغالات والتعديات على الشارع العام وأرصفة المشاة وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء على أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة بمدينة الخصوص ووجه برفع التراكمات الموجوده بها واصلاح المعدات المعطله بالمحطة لتعمل بكامل طاقتها مشددا علي عدم ترك القمامة بالمحطة أكثر من يوم واحد.

وخلال جولة اليوم وجه المحافظ رؤساء مدن شبرا الخيمة والخصوص بإعادة تنظيم ساحات إنتظار السيارات المؤجرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بشكل قانوني يضمن تعظيم الاستفادة المالية التي تعود علي المحافظة والتنسيق مع المرور لاستغلال الاماكن التي تصلح لاقامة ساحات انتظار لمنع عملية الانتظار الخاطئ علي الطرق العامة مما يتسبب في تشوية المظهر الحضاري وحوادث السيارات موجها أيضا بالزام من يؤجرون تلك الساحات بالعمل علي نظافة المكان لتكون أماكن انتظار حضارية ومنع اي ظواهر عشوائية.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد محور الخصوص من نزله شارع الرشاح من الطريق الدائري حتي كوبري المطريه مرورا بمحور شركات البترول وذلك بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة موجها بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين كما وجه بتكثيف الأعمال ورفع القمامة أولا بأول وعدم السماح بإلقاء القمامة بالطرق العامة والرئيسية وتشجير الجزر الوسطى وكذلك منع أي إشغالات أمام المحال التجارية أو الورش بالإضافة إلى تكثيف حملات الإشغالات وإزالة أي مخالفة وتكثيف الحملات المرورية لمنع السير عكس الاتجاه خاصة على تلك المحاور

كما تفقد المحافظ محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وازالة الأتربة من علي الجانبين كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد موجها بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاه. وازالة اي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.