«القاهرة الإخبارية»: أزمة طاحنة تضرب الاقتصاد التركى

كشف عمر أحمد، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أنقرة، عن أسباب ارتفاع التضخم في تركيا، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي، حيث ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى 57.68% في يناير متجاوزًا التوقعات.

وقال مراسل «القاهرة الإخبارية» إن الإدارة الاقتصادية التركية لا تجابه الارتفاع الكبير في نسب التضخم ولا تتخذ أي إجراءات لمواجهة ذلك.

وتابع: «تركيا على أبواب انتخابات، والإدارة الاقتصادية والحكومة لا تريد الاتجاه للتقشف لأن ذلك يعني الدخول في وضع ركود اقتصادي وهم لا يريدون ذلك قبل الانتخابات».

وأشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان يقول إن معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ستصل إلى 30%، موضحًا أن الحكومة التركية ترى أن التضخم موجود في كل دول العالم وتركيا تنال نصيبها من هذا التضخم.