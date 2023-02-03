افتتاح «مسجد زمزم» بالإسماعيلية بعد تجديده بـ 3 ملايين جنيه

افتتح اليوم الجمعة، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور الشيخ سيد عطية مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية ولفيف من شيوخ الأوقاف والدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية ومحمد صابر رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، مسجد زمزم بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية وبتكلفة تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه.

وأدى الشيخ سيد عطية مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف بالإسماعيلية خطبة الجمعة، بعنوان "القرآن الكريم منهج لإعمار الكون" تحدث فيها موضحًا أن منهج القرآن الكريم في عمارة الكون منهج شامل لكل صور التنمية والإصلاح والإعمار، فمن ذلك أمره بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها واستخراج كنوزها وثرواتها وما أودع الله (عز وجل) فيها من خيرات وأقوات، وقد جاء الأمر بالسعي في الأرض طلبًا لعمارتها بعد الأمر بأداء العبادات.

ووجه اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الشكر لكل من شارك وساهم في بناء وإعمار بيوت الله، مشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي عنصر هام من مقومات التنمية وتلعب دورًا بارزًا في استكمال خطة التنمية والبناء نحو المستقبل.

وأُقيم المسجد على مساحة ٨٥٠ م٢ ويضم صحن المسجد على مساحة تقدر بنحو ٧٥٠ م٢ ومصلى للسيدات على مساحة ١٠٠ م٢ بالإضافة إلى مساحة مخصصة لدورات المياه.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح ٣١ مسجدًا علي مستوي الجمهورية اليوم الجمعة ٣ / ٢ / ٢٠٢٣م، منها ١١ مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و٢٠ مسجدًا صيانة وتطويرًا بالجهود الذاتية.