«اللمس ممنوع».. إتيكيت التعامل مع المرأة في مكان العمل

هناك سلوكيات يجب مراعاتها في التعامل مع الزميلات في العمل.

وبحسب موقع timesofindia، فهناك بعض الأمور الأساسية التي يجب تجنبها بالنسبة للرجال تجاه الزميلات في العمل.

كن طبيعيا

فقط تصرف كما تفعل مع زملائك الذكور، ولكن بالشعور وليس فيما يخص اللمس أو الكلام.

لا تتقرب كحبيب

احتفظ بها لصديقتك أو زوجتك، فالزميلات في العمل لسن حبيباتك، تمامًا كما أن زملائك الذكور ليسوا كذلك.

لا تقم بإلقاء النكات غير المناسبة أو توجيه الصور التي تعطي إيحاءات غير مقبولة

تجد النساء النكات القذرة مسيئة، وإرسال صورة موحية هو أمر غير مقبول كليًا، وتنظر لك كشخص منحرف مما يجعلها غير مرتاحة في وجودك.

لا بأس أن تمدح المرأة

لا مشكلة من مدح المرأة إذا كنت تقصد ذلك بصدق، حيث تقدر النساء المجاملات ولكن لديهن أيضًا غريزة عندما يتم تقديمها على أمل الحصول على شيء في المقابل.

لا تكن معها بمفردكما

سيكون بمثابة سلوك مكتبي تمييزي إذا رفضت عقد اجتماع بمفردك مع امرأة أو أبعدتها عن الاجتماعات أو العشاء بعد ساعات العمل.

تحدث إلى وجهها

تعرف المرأة متى تقوم بفحصها وهذا يجعلها غير مريحة للغاية، فاكبح جماح تلك الغرائز المفترسة وأظهر الاحترام لها.

لا تحاول تولي عملها

لا تعرض التعامل مع عمل زميلة توحي إما أنك أفضل فيه أو أنك تساعد في تخفيف عبئها، فهي قادرة تمامًا مثلك، إن لم يكن أكثر.

لا تتحدث عنها بطريقة غير لائقة ومهينة

لم يعد حديث "اتجوزي واقعدي في البيت أريح ليكي من المرمطة" شيئا مفضلا للمرأة، ومن الواضح أنها محاولة من جانب الرجال لإبقاء النساء على الهامش، فلا تنخرط في حديث مهين عن المرأة، لأن هذا سوف يكسبك سمعة كره النساء.

لا تلمسها

تشعر معظم النساء بالإهانة عند لمس ظهرهن أو كتفهن أو في أي مكان من قبل زملائهن، وبالتأكيد لا تضع ذراعك على كتفها.

امنح المرأة مساحة

النساء يشعرن بعدم الارتياح عندما يخطو شخص ما إلى مساحتها الشخصية، ففي المصعد، أو عند المشي في ممر أو الجلوس بجانبها على مقعد، حافظ على مسافة قصيرة.

لا تصف امرأة بأنها "عدوانية" أو "يصعب التعامل معها".

إنها الطريقة الموثقة جيدًا التي يستخدمها الرجال للتخلص من الزميلات الواعدات وتفوح منها رائحة الغيرة.

لا بأس في أن تطلب منها القهوة أو الأكل، ولكن إذا رفضت، فليس من الصواب الاستمرار في ذلك وجعلها قضية غرور أو التمييز ضدها في مكان العمل.

دافع عن المرأة وادعمها في مكان العمل

إذا رأيت امرأة تتعرض للتحرش من قبل زميل ذكر، اتصل به وتأكد من حمايتها، وعامل امرأة زميلة كما لو كنت تعامل سيدة من عائلتك، فامنحها نفس الاحترام، وعندما يتعلق الأمر بالعمل، عاملها كما تفعل مع زميل ذكر، سواء أحببتها أو كرهتها، فلا تعاملها بطريقة مختلفة عن الآخرين.