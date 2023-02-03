الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جرعة مخدرات زائدة» تنهى حياة سائق بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

 لقي سائق مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وصرحت بدفن جثة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحريات أن السائق قد لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، جرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتلقي العلاج إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة حقن خاطئ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من والدة سائق، بوفاته إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

 انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة  سائق، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة حقن خاطئ بجرعة زائدة من المواد المخدرة، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتقديم العلاج اللازم إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

سائق المواد المخدرة قسم شرطة الخانكه الطبيب الشرعي التحريات

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وائل لطفي

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