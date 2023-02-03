النائب أحمد نويصر يثمن المشاركة المصرية بقمة «داكار»

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بالمشاركة الفعالة للوفد المصري بقيادة رئيس الوزراء فى قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا"، والتى أكد فيها الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر لديها تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الـ8 سنوات الماضية.



وأضاف النائب أحمد سعد نويصر، أن رئيس مجلس الوزراء، قال في مداخلته، أمس، أثناء مشاركته فى المائدة المستديرة الرئاسية التي ناقشت "أولويات تمويل البنية التحتية في إفريقيا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الإفريقية PIDA PAP 2"، على الدور الذي قامت به الحكومة المصرية في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية، في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة المصرية في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لولا جهود ورؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فى مجال البنية التحتية ما كان لمصر هذا التواجد القوي في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر قبل تسلُم الرئيس السُلطة كانت متأخرة لعقود.

ولفت نويصر إلى أن التجربة المصرية في إنشاء الطرق تجربة فريدة، لافتا إلى أنه إذا أردت أن تجتذب استثمارات في المجالات المختلفة، يجب عليك أن تكون لديك شبكة طرق ذات كفاءة تربط بين المدن والمناطق الصناعية والموانئ، وغيرها من المرافق، والدولة استطاعت إنشاء وتطوير أكثر من 17 ألف كيلو متر من الطرق السريعة والرئيسية على مستوى الجمهورية، وكذلك نجحت في إعادة بناء الموانئ والمطارات حتى نستطيع تجهيز هذه المرافق بشكل كفء وعصري، وبالتالي يمكننا اجتذاب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن نظرة القيادة السياسية في هذا الملف كانت صحيحة وحققت إنجازًا كبيرًا على الأرض.