برلماني: الإشادة العالمية بجامعة القاهرة دليل نجاح على أداء الرسالة التعليمية

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، إشادة خوسيه بيتا تكورت سفير دولة بيرو بمكانة جامعة القاهرة المرموقة عالميًا وقيمتها العلمية الكُبرى وإسهاماتها المتميزة في مجال البحث العلمي على المستوى الدولي ومستويات الدراسة المتقدمة بها والتي تلبي حاجة سوق العمل سواء المحلية أو الدولية بما يجعلها جامعة متفردة بين الجامعات المصرية والأجنبية، بمثابة دليل قاطع على نجاح جامعة القاهرة العريقة فى أداء رسالتها التعليمية والعلمية اقليماً وعربياً وعالمياً بصفة عامة واسهاماتها فى البحث العلمى على المستوى الدولى بصفة خاصة.

وأشاد عبد الحميد، فى بيان أصدره اليوم، باقتراح سفير بيرو بالقاهرة بعقد ندوات ولقاءات ثقافية بجامعة القاهرة حول التعريف بدولة بيرو وهويتها وثقافتها خاصة وبأمريكا اللاتينية عامة بما يساهم في تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل والدبلوماسية الثقافية بين الجانبين، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على تنفيذ هذا الاقتراح لدعم التعاون بين مصر ودولة بيرو فى مختلف المجالات بصفة عامة فى مجال التعليم الجامعى بصفة خاصة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمد عثمان الخشت خلال لقائه وعدد من قيادات الجامعة بسفير دولة بيرو بأن جامعة القاهرة تشهد تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع وتحرص على فتح آفاق التعاون الدولي الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة تحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية، مؤكداً أن هذه السياسة من قيادة جامعة القاهرة هو الذى جعل هذه الجامعة المتميزة تتقدم لمراكز مرموقة فى مختلف التصنيفات الإقليمية والعالمية للتعليم الجامعى.

ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير لجامعة القاهرة بقيادة العالم المستنير الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ولجميع القيادات واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على جهودهم الناجحة فى خدمة جماهير وأهالي الجيزة ومختلف المحافظات والمناطق الاخرى من خلال تقديم العديد من المبادرات المجتمعية والصحية والثقافية وغيرها، مؤكداً أن هذه المبادرات تتمشى مع سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمساندة ودعم أهالينا من الفقراء والبسطاء.