الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الهندية تعتقل 1800 رجل خلال حملة للقضاء على زواج القاصرات

الشرطة الهندية
الشرطة الهندية

اعتقلت الشرطة في ولاية آسام بشرق الهند أكثر من 1800 رجل تزوجوا أو رتبوا لتزويج فتيات قاصرات، في بداية ما وصفها رئيس وزراء الولاية، اليوم الجمعة، بأنها حملة ستتواصل للقضاء على هذه الممارسة.

وقال هيمانتا بيسوا سارما، لرويترز، إن الشرطة بدأت الاعتقالات مساء أمس الخميس، ومن المرجح إلقاء القبض على مزيد من الأشخاص، من بينهم أولئك الذين يساعدون على تسجيل مثل هذه الزيجات في المعابد والمساجد، وذكر أن زواج الأطفال هو السبب الرئيسي وراء حمل القاصرات، الذي يعد بدوره مسئولا عن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والأطفال.

والزواج دون سن 18 عاما غير قانوني في الهند، لكن السكان ينتهكون القانون علانية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الهند بها أكبر عدد من الزوجات القاصرات في العالم، وأن العدد حوالي 223 مليونا. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، في تقرير يعود لعام 2020، إن ما يقرب من 1.5 مليون من الفتيات القاصرات يتزوجن هناك كل عام.

- يُعتقل رجال من جميع الأديان والطوائف لارتكابهم هذه الجريمة الاجتماعية

وقال سارما: "من المسلمين إلى الهندوس والمسيحيين وأبناء القبائل والمنتمين إلى المجتمعات الراقية، يُعتقل رجال من جميع الأديان والطوائف لارتكابهم هذه الجريمة الاجتماعية البشعة"، مضيفا أن حكومة ولاية آسام رفعت دعاوى تتعلق بزواج القصّر ضد 4004 أشخاص.

ولاية آسام بشرق الهند الهند هيمانتا بيسوا سارما الامم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف

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