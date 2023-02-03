الجارديان: المقترضون البريطانيون قد يكافحون لسداد الديون مع تدهور الاقتصاد

أكد بنك سانتاندير في المملكة المتحدة، أن المقترضون البريطانيون قد يكافحون لسداد الديون مع تدهور الاقتصاد وترقب الركود الوشيك، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال بنك سانتاندير في المملكة المتحدة إن الركود الوشيك قد يترك المقترضين يكافحون لسداد ديونهم ، حيث يدخر المزيد من الأموال لحماية نفسه من التخلف عن السداد المحتمل، في حين أن التوقعات للاقتصاد البريطاني لا تزال غير مؤكدة ، فمن المحتمل حدوث ركود في عام 2023.

وقال إنه على الرغم من دعم الحكومة لفواتير الطاقة ، فإن ارتفاع الأسعار سيستمر في التآكل في الدخل المتاح ، وهو ما "يمكن أن يؤثر على سداد الإقراض".

وقالت الجارديان إنه تم إصدار التحذير جنبًا إلى جنب مع نتائج البنك للعام بأكمله، والتي أظهرت أن المُقرض وضع جانباً 321 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 لتغطية التخلف عن السداد المحتمل، مقارنةً بمبلغ 233 مليون جنيه إسترليني تم إصداره قبل عام مع بدء رفع قيود كوفيد.

وكان الرقم الأعلى بسبب "التدهور في البيئة الاقتصادية" ، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة ، وانخفاض النمو الاقتصادي ، وانخفاض أسعار المساكن ، والتي يتوقع سانتاندير انخفاضها بنحو 10٪ إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2021.

وقال البنك: "من المتوقع أن تستمر هذه التحديات التي تواجه الأسر والشركات حتى عام 2023 وقد تؤثر على جودة الائتمان" ، في إشارة إلى قدرة المقترضين على سداد قروضهم ورهونهم العقارية.

وخصصت شركة Virgin Money يوم الأربعاء الماضي 66 مليون جنيه إسترليني لتغطية الزيادة المحتملة في الديون المعدومة في الربع الأول، ومع ذلك قال البنك المنافس إن المدفوعات كانت مستقرة حتى الآن.

وأثرت مخصصات سانتاندير للتخلف المحتمل عن السداد على أرباح المقرض ، التي ارتفعت بنسبة 2٪ فقط إلى ما يقرب من 1.9 مليار جنيه إسترليني خلال العام المنتهي في ديسمبر.

وكان النمو الثابت على الرغم من زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 12٪ إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني ، حيث سمح ارتفاع سعر الفائدة بتحصيل المزيد على الرهون العقارية والقروض.

وتراجعت الأرباح أيضًا من خلال 421 مليون جنيه إسترليني تم وضعها جانبًا لتغطية تكلفة الاحتيال والاحتيال، بالإضافة إلى غرامة تنظيمية قدرها 108 مليون جنيه إسترليني من هيئة السلوك المالي.

وفي ديسمبر أصدرت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة عقوبة للبنك على الثغرات "الخطيرة والمستمرة" في ضوابط مكافحة غسيل الأموال بين عامي 2012 و 2017.