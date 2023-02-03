ما هو مرض طيف التوحد وما هى أعراضه؟.. استشارى طب نفسى يجيب

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مرض اضطراب طيف التوحد، أو مرض الذاتوية، هو عبارة عن نوع من الاضطرابات التي تسمى اضطراب نفسي في صورة اجتماعية.

وأضاف الدكتور جمال فرويز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن مرض طيف التوحد، لا يكون به أعراض المرض النفسي بصورة واضحة كما نعرفها، وإنما تكون بصورة اجتماعية وانعزالية عن المجتمع ضد بعض التصرفات التي لا يستطيع تحملها، مثل عدم القدرة على احتمال الصوت العالي، عدم القدرة على النظر في عيون شخص أمامه، قيامه بآداء بعض الحركات المتكررة.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض القدرات يمنحها الله سبحانه وتعالى لمريض طيف التوحد، وهي قدرات عالية جدًا، سواء في الرياضة، أو الحساب، أو الموسيقى، لافتاً إلى أن ليونيل ميسي لاعب الكرة الأرجنتيني يمتلك بعض الأعراض التوحدية، حيث يمتلك بعض السمات التوحدية وليس مرض التوحد، معقباً: "هناك فرق بين سمات التوحد ومرض التوحد، وكثيرون لا يستطيعون التفرقة بينهما".

وأكد أن هناك بعض الأشخاص التي تمتلك سمات توحدية وناجحة جدًا في حياتها، سواء كانوا أطباء أومهندسين أو في كافة المجالات، لكن مرض التوحد يحتاج إلى نوعيات معينة من الطعام ونوعيات معينة من العلاجات النفسية والسلوكية مع الأخصائيين النفسيين وأخصائي التخاطب.