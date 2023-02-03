لجنة تحكيم «الدوم» تقدم خبرتها الفنية الكبيرة لمتسابقى البرنامج

حرص أعضاء لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل على إعطاء المشاركين المزيد من النصائح الفنية قبل بداية عروض المواهب على مسرح "الدوم"، حيث قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إنه يجب على المواهب أن يكون حب الفن نابعا من داخلهم، وألا تكون الشهرة والأضواء هدفهم الأساسي من التمثيل وعالم الفن.

نصائح لجنة تحكيم "الدوم"

وفي السياق ذاته، نصحت المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، عضو لجنة تحكيم "الدوم" المواهب بألا يتسلل داخلهم اليأس عندما يواجهوا الرفض للمرة الأولى على الإطلاق، فالفنان الحقيقي هو من يحارب الجميع لإثبات موهبته.

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.