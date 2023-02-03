الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأرصاد اللبنانية: استمرار تأثير العاصفة «فرح» وتبلغ ذروتها الأحد والإثنين المقبلين

العاصفة فرح
العاصفة فرح

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان استمرار تأثير العاصفة (فرح) على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ترافقها أمطار وثلوج غزيرة ورياح قطبية باردة شديدة أحياناً، مؤكدة أنها تشتد تدريجياً من صباح السبت و تبلغ ذروتها أيام الاحد والاثنين المقبلين حيث تتجدد السيول بشكل جارف أحيانا، وذلك بعد أن تراجع تأثيرها نسبيا اليوم.

 

وحذرت الأرصاد من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية نهار السبت والاحد مع تجدد العاصفة فرح.


وتوقعت أن يسود الجمعة طقس غائم جزئياً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل طفيف خلال النهار، فيما تتساقط أمطار متفرقة تشتد ليلا في المناطق الشملية وتكون مترافقة مع رياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ٥٥ كيلومترا بالساعة واحتمال حدوث برق ورعد بعد الظهر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مشيرة إلى استمرار تكون الضباب على المرتفعات وتشكّل الجليد في الداخل و على الجبال فجرًا بسبب درجات الحرارة المتدنية و نحذر من الانزلاقات على الطرقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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