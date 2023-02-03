فى مرحلة الدقيقة الواحدة.. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة التمثيل فى «الدوم»

تتواصل عبر قناة dmc حلقات الموسم الثاني من "الدوم"، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

على مدار الحلقات الست الماضية انتهت جولة البرنامج في جميع محافظات مصر، لاختيار 25 ألف متسابق، خضعوا لتجارب الأداء على مدار الحلقات حتى وصل العدد لـ95 متسابقا اختارتهم لجنة التحكيم بعناية. وبداية من حلقة اليوم تبدأ مرحلة تحدي الدقيقة الواحدة، التي من خلالها سيتم تحديد 14 متسابقا في كل فئة، من التمثيل والتقديم التلفزيوني والغناء، والتي ستؤهل الفائزين منهم لاحقا لمرحلة الاداء الكامل، وتستمر التصفيات حتي الحلقات النهائية.

في تحدي الدقيقة الواحدة خلال حلقة اليوم ظهر متسابقو فئتي التقديم التلفزيوني والتمثيل، على أن يظهر في الحلقة المقبلة متسابقو فئة الغناء. وتشكّلت لجنة تحكيم مرحلة الدقيقة الواحدة في التقديم التلفزيوني من الإعلاميين محمد سعيد محفوظ، وريهام السهلي، ومحمد عبد الرحمن. وفي فئة التمثيل الفنانة يسرا والمخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج بيتر ميمي.

من جانبها، وجهت يسرا نصيحة للمتسابقين ولكل موهوب في بداية طريقه بأن يحب المهنة نفسها لا لأجل الشهرة فقط، قائلة: "لازم يحبوا الشغلانة مش بس عشان الشهرة.. وميستسلموش من أول مرة.. أنا في بداية حياتي منجحتش على طول".

أما كاملة أبو ذكري فأكدت أن رفض المتسابق وعدم تأهله لا يعني تخليه عن حلمه، قائلة؛ "لا مش معناها إن لأ على طول.. ممكن دلوقت لكن بعدين يكمل ويكمل إصرار وتطوير وقوة.. مش يأس".

وأشار المخرج بيتر ميمي إلى أن أكثر شيء يجذبه في الفنان أو حتى الوجه الجديد الذي يختاره لأفلامه أن يكون طبيعيا وحقيقيا و"مصدق اللي بيعمله"، على حد تعبيره.

وتشهد النسخة الثانية من برنامج "الدوم" توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم، حيث يجوب "الدوم" جميع المحافظات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.