الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

قرار استثنائى من وزير الشباب والرياضة فى كابيتانو مصر للمرة الأولى

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

شهدت حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وللمرة الأولى منذ بدء البرنامج، قرر وزير الشباب والرياضة، استثناء حالات الخروج من فريق "محمد عبدالوهاب"، بقيادة كابتن سارة حسانين، وحماية لاعبين من مغادرة البرنامج بعد خسارتهم الليلة من فريق "بوبو"، بقيادة كابتن أحد الكاس.

 

تفاعل أشرف صبحي مع دموع المتسابقين

وتفاعل الدكتور أشرف صبحي، مع دموع المتسابقين، ووجه لهم نصيحة مؤكدًا خلالها أنه سعيد بغضبهم وذلك حتى يكون لديهم إصرار مستقبلًا.

 

من جهتهم عبر اللاعبين عن سعادتهم الكبيرة بأول استنثاء عن الخروج من البرنامج، مؤكدين أن هذا القرار سيكون دافعًا لهم للعب والفوز خلال الفترة المقبلة.

 

وانتهت حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، بمباراة جمعت وزير الشباب والرياضة بمدربي الفرق وبعض الشباب المشاركين بالبرنامج.

كابيتانو مصر وزير الشباب والرياضة مغادرة البرنامج استثناء البرنامج للمرة الأولى

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