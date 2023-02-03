الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مصر أم الدنيا».. ورشة رسم ضمن فعاليات هيئة قصور الثقافة بمعرض الكتاب

فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب

تتوالى الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وشهد اليوم الخميس، ثامن أيام المعرض، تنفيذ عدد من الورش المتنوعة للأطفال بقاعة كامل كيلاني، ومنها ورشة بعنوان "يالا إجازة" عبارة عن كتاب مجسم على شكل زهرة، وقام الأطفال بكتابة خططهم في الإجازة وكيفية استغلالها، بجانب ورشة إكسسوار من سلك القطيفة والخرز الأبيض واللولي الملون.

كما تم تنفيذ وورشة قص ولصق بعنوان "نقطة مياه تساوي حياة" باستخدام ورق الكانسون والفوم جليتر، وتضمنت عبارات عن الحفاظ عن المياه، وترشيد استهلاكها، وورشة حلي باللولي الملون والخرز، وورشة رسم حر وتلوين، ورسم على الوجه، بالإضافة إلى ورشة رسم بعنوان "مصر أم الدنيا" باستخدام ألوان أويل باستيل ولوح ورق مقوى بالألوان الفلوماستر، وورشة عرائس أراجوز بالفوم جليتر وورق الكانسون الملون.

يشرف على برنامج الهيئة المقدم للطفل بمعرض الكتاب الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل وقصر الطفل بجاردن سيتي، وأتوبيس الفن الجميل، وتستمر فعالياته حتى ختام المعرض ٦ فبراير المقبل.

فعاليات قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب
فعاليات قصور الثقافة لأطفال معرض الكتاب
الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب المعرض كامل كيلانى برنامج الهيئة حنان موسي

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وائل لطفي

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