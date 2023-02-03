الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

للمرة الأولى منذ 12 عامًا بدون «بيكيه».. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 46

شاكيرا و بيكيه
شاكيرا و بيكيه

للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عامًا، تحتفل النجمة العالمية "شاكيرا" بعيد ميلادها بعيدًا عن نجم برشلونة وإسبانيا السابق جيرارد بيكيه، بعد أن أنفصلا في يونيو 2022، بسبب اكتشاف شاكيرا خيانة بيكيه لها، واللافت أنها وصديقها السابق جيرارد بيكيه، يحتفلان بذكرى ميلاديهما في اليوم نفسه، إنما - بفارق 10 سنوات - فاللاعب الإسباني بيكيه ولد في 2 فبراير من عام 1987.

 

النشأة والميلاد

شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول مغنية كولومبية من أصول لبنانية، ولدت ونشأت في بارانكيا والدها «دون وليم مبارك شديد» هو كاثوليكي ولد في نيويورك من أصل لبناني، وأمها «نيديا ديل كارمن ريبول تورودو» ولدت في كولومبيا، وشاكيرا هي ابنتها الوحيدة من زوجها دون وليم مبارك، والذي لديه ثمانية أطفال من طليقته الأولى، واسمها بالعربية «شاكِرة» ولها خمسة إخوة غير أشقاء، هم: ألبرتو، إدوارد، مويسيز، طونيو وروبن وثلاثة أخوات غير شقيقات هن آنا، لوسي، وباتريسيا، تلقب بملكة الموسيقى اللاتينية وتشتهر بتعدد مواهبها الموسيقية،  ظهرت لأول مرة في تسجيل من إنتاج شركة سوني للترفيه الموسيقي وكانت تبلغ من العمر 13 عاما، وكان هذا الألبوم الثالث لها، Pies Descalzos، الذي صدر في عام 1995 وشهد مسيرتها المهنية في البوب، انطلقت بعدها في عالم الغناء وقامت بأداء حفلات موسيقية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

 

الانطلاقة الحقيقية

انطلاقتها الحقيقية كانت في بداية الألفية الجديدة وبالتحديد عام 2001، بعد أن أصدرت الألبوم الغنائي الأول لها باللغة الانجليزية Laundry Service، والذي باع أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم، خلط شاكيرا لغناء الروك واللاتيني، أعطاها شعبية كبيرة في إسبانيا وفي الدول التي تتحدث الإسبانية، بألبومها خدمة غسيل الملابس عام 2002.

وكسبت شاكيرا إعجابًا كبيرًا في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية أيضًا، لتصبح شاكيرا واحدة من أكثر المغنيات في أمريكا اللاتينية ممن حازوا جوائز وترشيحات فقد حازت جائزتي غرامي وسبع جوائز غرامي لاتينية منهم 4 جوائز في ليلة واحدة مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في نفس الليلة، وقد حازت 3 جوائز AMA جوائز الموسيقى الأمريكية.

 

شاكيرا والعمل الخيري

ومنذ أن بلغت شاكيرا الثامنة عشر من عمرها وبدأت المشاركة في العمل الإنساني وأسست مؤسسة Pies Descalzos في مسقط رأسها بارانكويلا. تركز مؤسستها على تحسين التعليم والتغذية للأطفال الضعفاء. تقدم المؤسسة للأسر برامج دعم بهدف تحسين نوعية حياتهم ، وحثهم على ممارسة حقهم في الحصول على التعليم.

 

العمل الأبرز

وفي عام 2010 تعاونت "شاكيرا" مع Freshlyground لإطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم في جنوب إفريقيا، وحققت أغنية Waka Waka نجاحاً كبيراً، واعتبرها الكثيرون واحدة من أفضل الأعمال الفنية المرتبطة بكأس العالم على الإطلاق تضمن الفيديو الموسيقي للأغنية العديد من لاعبي كرة القدم المعروفين، بما في ذلك شريكها السابق - فيما بعد - "جيرارد بيكيه".

شاكيرا بيكيه اعمال شاكيرا عيد ميلاد المشاهير أغانى شاكيرا

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