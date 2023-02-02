«كابيتانو مصر» يقدم رحلة عمرة هدية لوالدة لاعب مصابة بالسرطان

حرص برنامج "كابيتانو مصر"، على دعم والدة المتسابق "عمر أيمن"، أحد فريق كابتن "بوبو"، والذي يقوم بتدريبه كابتن أحمد الكأس، في رحلتها لعلاج مرض السرطان.

وكشف كابتن أحمد الكأس، خلال حلقة الليلة أنه في حال فوز فريقه اليوم على فريق "محمد عبدالوهاب"، والذي تقوم بتدريبه كابتن سارة حسانين، سيقوم البرنامج بتحقيق رغبة والدة عمر في تقديم رحلة عمرة هدية لها.

وحرصت مذيعة برنامج لينا الطهطاوي، على زيارة والدة عمر في منزلها خلال المباراة التي جمعت نجلها بفريق محمد عبدالوهاب، واستطاع عمر تحقيق الهدف الأول لفريقه خلال المباراة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفوز فريق “بوبو”، بهدفين مقابل لا شيء لفريقي “محمد عبدالوهاب”.

تفاصيل البرنامج

برنامج "كابيتانو مصر"، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة فى كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد ٢٠٠٨، من أجل اختيار أفضل ١١ لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التى تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبى فرق كرة القدم.