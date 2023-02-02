رئيس جامعة الأزهر يهنئ الكليات الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد

قدم الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كلية القرآن الكريم بطنطا برئاسة الدكتور عبدالفتاح خضر، عميد الكلية؛ بمناسبة حصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء اليوم الخميس.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ بمناسبة اعتماد ثلاثة برامج اليوم من الهيئة، وهي: (اللغة العربية - الشريعة الإسلامية - أصول الدين).

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية؛ بمناسبة اعتماد برنامج الهندسة الكهربية.

وأعلن رئيس الجامعة أن ما تم اليوم يعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى رصيد مؤسسة الأزهر الشريف، وبدعم كبير من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وحث رئيس الجامعة باقي كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم على الجد والاجتهاد؛ حتى يتم اعتمادها أيضا في أقرب وقت ممكن.