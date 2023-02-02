أستاذ اقتصاد بجامعة بريطانية يكشف سبب شراء ديون أو صناديق استثمارية متعثرة

أوضح الدكتور عبداللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف البريطانية، لماذا تتجه صناديق الاستثمار نحو شراء ديون لديها مشاكل، أو صناديق استثمارية متعثرة، قائلاً: "إن الدولة والصناديق دائماً ما تتدخل لحماية الاقتصاد".

وأضاف درويش خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج المراقب المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أنه قد يكون لدى الدولة الكثير من الشركات التي تضم الآلاف وتطعم العديد من العائلات، وبالتالي ليس من مصلحة الدول انهيار هذه الشركات، نتيجة عدم قدرتها بالأزمة الاقتصادية على إيفاءها بمستحقات ديونها، وبالتالي يتم سحب جزء من هذه القروض، أو فوائد هذه القروض، أو إعفاء هذه الشركات في مقابل دعم السوق، وتحفيز هذه الشركات على أن تبقى في السوق.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة كارديف، أننا نعيش حالة استثنائية ليست طبيعية نتيجة الوضع العالمي والقلق في السوق وارتفاع المواد الأولية

وأشار إلى أنه عند الحديث عن شركات أجنبية، يجب على الدول أن تنتبه، ففي حالة قيام الدولة بشراء القروض، فإن هذا شيء إيجابي خاصة وأن دول الخليج لديها إمكانيات اقتصادية يجب عليها أن تتدخل.