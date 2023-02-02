«صنايعية مصر» يكشف بداية تصنيع الشيبسى فى مصر

كشف الكاتب عمر طاهر، تفاصيل بداية صناعة الشيبسي في مصر وقصة الفكرة التي بدأت من على سرير مستشفى بلندن بسبب إعلان تليفزيوني.

وقال "طاهر"، خلال حلقة برنامج "صنايعية مصر"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بعد فوز مصر في حرب أكتوبر 1973، كان هناك ثورة أمن غذائي والرئيس الراحل محمد أنور السادات، قرر وقتها الاهتمام بشركات التغذية، وركزت الحكومة جهدها في توفير الغذاء الأساسي للمواطنين.

وأضاف أنه وقتها تم عمل حملة "الوجبة الشعبية"، وكانت عبارة عن سيارات تقف في الميادين العامة وتبيع وجبات ساخنة للمواطنين ولكنها لم تحقق نجاحًا.

وتابع أنه في هذا التوقيت كان هناك بطلين من أبطال القوات المسلحة من مصابي الحرب يتلقون علاجهم بإحدى مستشفيات لندن، ووقتها شاهدوا إعلان للبطاطس في التلفزيون جذبهم وشغلتهم فكرته ورأوا أنها تناسب مصر في هذه الفترة ومن هنا بدأت حكاية صناعة الشيبسي في مصر على يد الضابطين عبدالعزيز علي، ومحسن محجوب.