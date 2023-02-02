خيري الفقي: القطاع الخاص يجعل اقتصاد الدولة أكثر مرونة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القطاع الخاص هو ما يجعل اقتصاد الدولة أكثر مرونة لأنه يكون أكثر صلابة في وقت الأزمات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وثيقة ملكية الدولة استغرقت الموافقة عليها 3 أشهر ووافق عليها مجلس الوزراء بعد مناقشتها مع الخبراء ورجال الصناعة، وبعدها وقع عليها رئيس الوزراء ووقع عليها رئيس الدولة.

وتابع “الفقي”، خلال الحلقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي مكون من 12 بنكا، وعندما وصل التضخم إلى 9% بأمريكا، وهم معتادون على 2% فقط فلهذا اضطر لزيادة سعر الفائدة بهذا الشكل على مدار العام الماضي، ويتم رفع الفائدة للسيطرة على مستوى التضخم.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي، رفع أمس سعر الفائدة 25% ولسنا مضطرين في مصر لمسايرة هذا لأن عملتنا ليست مربوطة بالدولار، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري في حال رفع سعر الفائدة إذا حدث لن يزيد عن 1%.

وأوضح أن مصر عكس دول الخليج والتي تربط عملتها بالدولار، وتضطر لرفع الفائدة مع كل رفع من الفيدرالي، أما الكويت فتربط عملتها بسلة من العملات منها الدولار.