الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خيري الفقي: القطاع الخاص يجعل اقتصاد الدولة أكثر مرونة

الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القطاع الخاص هو ما يجعل اقتصاد الدولة أكثر مرونة لأنه يكون أكثر صلابة في وقت الأزمات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وثيقة ملكية الدولة استغرقت الموافقة عليها 3 أشهر ووافق عليها مجلس الوزراء بعد مناقشتها مع الخبراء ورجال الصناعة، وبعدها وقع عليها رئيس الوزراء ووقع عليها رئيس الدولة.

وتابع  “الفقي”، خلال الحلقة أن البنك الفيدرالي الأمريكي مكون من 12 بنكا، وعندما وصل التضخم إلى 9% بأمريكا، وهم معتادون على 2% فقط فلهذا اضطر لزيادة سعر الفائدة بهذا الشكل على مدار العام الماضي، ويتم رفع الفائدة للسيطرة على مستوى التضخم.

وأشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي، رفع أمس سعر الفائدة 25% ولسنا مضطرين في مصر لمسايرة هذا لأن عملتنا ليست مربوطة بالدولار، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري في حال رفع سعر الفائدة إذا حدث لن يزيد عن 1%.

وأوضح أن مصر عكس دول الخليج والتي تربط عملتها بالدولار، وتضطر لرفع الفائدة مع كل رفع من الفيدرالي، أما الكويت فتربط عملتها بسلة من العملات منها الدولار. 

فخري الفقي سعر الفائدة المركزي المصري الدولار الفيدرالي الأمريكي دول الخليج

مواد متعلقة

البنك المركزى المصرى يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

فخري الفقي يكشف تفاصيل طرح شركات بالبورصة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

فخري الفقي يوضح تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

خبير مصرفى: البنك المركزى المصرى سيدرج الروبل الروسى فى التعاملات قريبًا

فخري الفقي: علاج إصلاح الاقتصاد المصري يجب أن يكون نهج حياة

انعكاس قرار اعتماد الجنيه المصري بالبنك المركزي الروسي.. خبيرة اقتصادية توضح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع