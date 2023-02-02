«التعليم» تعلن أسماء لجان مقابلة المرشحين لامتحانات الدبلومات

أرسلت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم خطابًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشأن عقد لجان لمقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي (رؤساء - مراقبين أوائل) لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة 2023.

ونص الخطاب علي انه في إطار موافقة وزير التعليم، على عقد لجان لمقابلة المرشحين للعمل في وظيفتي (رؤساء – مراقبين أوائل) لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة لعام 2023.

وأكد الخطاب أنه ستعقد هذه اللجنة تحت إشراف أشرف عيد سلومة – مدير المديرية.

بجانب أعضاء اللجنة المرشحين من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، والإدارات المعاونة وهم:

- عبد الرحمن محمد عبد الرحيم – لجنة الإدارة المركزية

_ فرج عواد سيد فتوح – لجنة إدارة

- دينا محمد صلاح عبد الوهاب - الإدارة العامة للشئون القانونية

- سها سيد أحمد - الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية

- شمس الدين رياض حامد – عضو إداري

وسوف يكون بالمكان الذي تم تحديده من قبل سيادتكم، وخلال الأيام التالية:

بالنسبة للتعليم الصناعي: يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/٢/٥

بالنسبة للتعليم الزراعي والتجاري والفندقي: يوم الإثنين الموافق ۲۰۲۳/٢/٦

وشدد الخطاب على ضرورة باتخاذ ما يلزم نحو ما يلي:

1- التنبيه على الذين تنطبق عليهم شروط الترشح لوظيفتي (رئيس - مراقب أول) المرفق صورتها لحضور هذه المقابلة وبحوزتهم نموذج رقم (5) معتمد من جهة عملهم الأصلية والإدارة التعليمية أو المديرية (لمن لم يرسلها من قبل)

٢- اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة.