«البورصة» تنفى إصدار أى تصريحات جديدة بشأن الطروحات الحكومية

نفت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، القيام بتصريحات حديثة حول تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أن التحديث الخاص بهذا الملف هو من اختصاصات اللجنة الحكومية برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهى اللجنة الوحيدة المعنية بإدارة ملف الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والعامة والإدلاء بأي تصريحات في هذا الإطار.

كان عدد من المنصات الصحفية والإعلامية أعادت نشر أخبار قديمة نقلًا عن رئيس البورصة وتم اجتزاؤها خارج السياق، وذلك بخصوص قائمة بأسماء الشركات المزمع طرح أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

كانت تصريحات إدارة البورصة في حينها باستعراض حالة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في سوق الأوراق المالية مع تأكيد إدارة البورصة المستمر أن هذا الملف من اختصاص لجنة الطروحات الحكومية، مؤكدة قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة أحجام الطروحات في حال ما قررت اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.

وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال شهر يناير نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.0% والعرب على 8.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 384.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 474.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.