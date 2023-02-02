خبير علاقات دولية: تباين ملحوظ فى موقف الدول الأوروبية تجاه الحرب الروسية

قال ناصر زهير، الخبير في العلاقات الدولية، إن هناك تباينًا في المواقف تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تحرص بعض الدول على إعلان مساعدتها المالية والعسكرية لأوكرانيا والبعض الآخر يتحفظ على هذا الإعلان ويرفض نشر مساعداته لأوكرانيا غير المباشرة.

تدهور الاقتصاد الأوروبي

وأكد ناصر زهير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعوب الأوروبية تشعر أنها أصبحت طرفا أساسيا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضررت الدول الأوروبية اقتصادياً نتيجة هذه الحرب، لذا تشهد دول أوروبا الآن الكثير من المظاهرات والاحتجاجات المختلفة نتيجة تردي الأوضاع الداخلية.

العقوبات الأوروبية على روسيا

وأضاف في حديثه، أنه لا يمكن لأوروبا فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا، إلا عندما يتم بلورة بعض الخطوط الحمراء مثل تحديد ملامح قضية النفط الروسي.