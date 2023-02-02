انطلاق فعاليات معرض otm 2023 للسياحة بمومباي الهندية

أقيمت اليوم فعاليات معرض otm 2023 للسياحة المقام بمدينة مومباى، كما يعد OTM أكبر معارض السفر الدولية في الهند وأكثرها وهو، الآن، أيضًا أكبر معرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس البائعين والمشترين والمنطقة المستأجرة وعدد الدول المشاركة.

ويشارك فيه نحو أكثر من ألف عارض من قرابة 55 دولة، كما أن مومباي هى المقر الرئيسي لجميع شركات الرحلات السياحية الخارجية، إضافة إلى بوليوود وكوربوريت وورلد.

السوق هندى سوق واعد وذات انفاق عالى

قال هشام إدريس، عضو غرفة شركات السياحة أحد المشاركين فى المعرض إن معرض مومباي من المعارض المهمة، والسوق الهندى من الأسواق الواعدة سياحيًا كما أن السائح الهندى يعد الأعلى انفاقًا، موضحًا أنه لا بدّ أن يتوجه العاملين بالسياحة الخارجية نحو الأسواق الجديدة وجذب السائحين، خاصة الدول التى تتسم بمعدل الانفاق القوى.

أضاف إدريس، لـ"الدستور" من الهند، أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قد عابت عن المعرض فى حين يتواجد العديد من الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر.

أشار إدريس إلى أن أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية فهى تعمل على تبادل الخبرات مع المشاركين من الدول الأخرى، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية عن المقصد المصرى وتصحيح أي صورة خاطئة عن المقصد المصري، إضافة إلى تعريف المشاركين بمستجدات القطاع السياحى المصري والتسهيلات المقدمة للسائحين والخدمات التى سيحصلون، لزيادة رغبة منظمى الرحلات الأجنبية فى طرح البرامج السياحيه لمصر ومقاصدها المختلفة.

أوضح إدريس أن السائح الهندى يسعى نحو السياحة الثقافية الممثلة فى القاهرة والأقصر وأسوان، كما أن هناك رغبة لديهم فى زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى مصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى قد زار مؤخرًا دولة الهند، و التقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.