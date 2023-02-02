«المركزي» يكشف العوامل التي أدت إلى انخفاض عجز ميزان المدفوعات

أعلن البنك المركزي، انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بمعدل 20.2% ليسجل 3.2 مليار دولار، وذلك مقابل 4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأرجع ذلك إلى زيادة حصيلة الإيرادات السياحية، والصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، وسجلت إيرادات السياحة 4.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 43.5%، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، من العام المالي 2022-2023.

وأشار إلى ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وزاد عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

وأوضح البنك المركزي، في بيان ميزان المدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار في ذات الفترة.