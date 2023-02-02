الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مؤسسة فاروق حسنى للفنون تستقبل مديرة متحف بروكلين للفن

مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

استقبلت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، وفدًا ثقافيًا رفيعًا من متحف بروكلين للفن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مكونًا من مديرة المتحف "آن باسترناك" وأعضاء مجلس أمناء المتحف والعديد من المستشارين الفنيين وخبراء الفنون بالمتحف.

وذكرت مؤسسة فاروق حسني للفنون-في بيان اليوم الخميس-أنه كان في استقبال الضيوف كل من الفنان فاروق حسني وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة أبرزهم عالم الآثار الكبير الدكتور زاهي حواس والأديب محمد سلماوي والإعلامية چاسمين طه زكي والدكتورة علية عبدالهادي والشاعر وائل السمري والفنان إيهاب اللبان والسيدة إيناس لوقا والسيد أحمد الضبع.

وقال الفنان فاروق حسني خلال اللقاء إن المؤسسة تعتز كثيرًا بهذه الزيارة، مشيرًا إلى أن متحف بروكلين للفن هو ثاني أكبر متحف بولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم أنشطة مميزة ويلعب دورًا فعالًا في نشر روح الثقافة والفن، مثمنًا حرص مجلس أمنائه والخبراء المصاحبين له على زيارة المؤسسة ولقاء مجلس أمنائها، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات الثقافية الودية تلعب دورًا كبيرًا في تلاقي الثقافات واستدامة الحوار المعرفي الخلاق ما يؤدى إلى الانفتاح الثقافي المتبادل.

 وأشارت المؤسسة إلى أن الوفد تفقد متحف المؤسسة، كما أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على الأنشطة التي تقدمها المؤسسة، كما قام الوفد بجولة داخل المتحف، حيث تعرف على الأعمال الفنية التي يحويها المتحف، والتي تتكون من مقتنيات الفنان فاروق حسني الفنية وأبرز لوحاته الفنية التي تعكس مراحل فاروق حسني الفنية المختلفة.

وفي نهاية اللقاء، توجهت "آن باسترناك" مديرة متحف بروكلين بالشكر إلى الفنان فاروق حسني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبدية إعجابها الكبير بشخصيته المؤثرة وفنه الرفيع وبمقتنيات المتحف والمؤسسة المتنوعة، كما وجهت الدعوة للفنان فاروق حسني لزيارة متحف بروكلين في القريب العاجل.

مؤسسة فاروق حسني مجلس أمناء متحف بروكلين للفن آن باسترناك نيويورك زاهى حواس

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