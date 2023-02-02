الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التفسير الواضح».. الأكثر مبيعًا فى جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تصدّر كتاب «التفسير الواضح»، للكاتب محمد محمود حجازي، قائمة الأكثر مبيعًا في جناح مجلس حكماء المسلمين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته الرابعة والخمسين.

يأتي ذلك في وقت يتوافد فيه الآلاف على المعرض في يومه الثامن؛ منذ فتح أبوابه صباح اليوم، وسط اعتدال للأحوال الجوية بعد موجة التقلبات التي شهدتها معظم أنحاء البلاد، أمس، متأثرة بمنخفض جوي تتعرض له مصر.

وتجاوز عدد زوار معرض القاهرة للكتاب حاجز المليون ونصف المليون زائر في ثمانية أيام، وسط توقعات بتحقيق أرقام كبيرة في أيامه الأخيرة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتّاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

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