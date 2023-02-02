محمد عبد المنعم: نتطلع لتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم للأندية

قال محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في المغرب حاليًا.

وأوضح "عبدالمنعم"، أن الفريق حقق ضربة بداية قوية في البطولة، مشيرًا إلى أن الفوز هدية لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته بقوة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الفريق قدم أداءً مميزًا للغاية بعد أن درس أوكلاند بشكل جيد، وأن لكل مباراة حساباتها الخاصة بها، ولهذا سوف يستعد الفريق بشكل مناسب لمواجهة الدور المقبل.

وأضاف أن الأهلي يتطلع إلى تحقيق إنجاز كبير في المونديال، وأن الجميع في حالة تركيز شديدة لتحقيق أفضل ما يمكن خلال البطولة.

وكانت بعثة الفريق قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد عبد المنعم عقب العودة إلى فندق الإقامة بعد الفوز على أوكلاند بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الأهلي في المونديال.

واصل الأهلي تصدره لقائمة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في البطولة برصيد تسع عشرة مباراة، يليه أوكلاند سيتي النيوزيلندي برصيد 17 مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني ومونتيري المكسيكي برصيد 12 مباراة لكل منهما.

كما احتل الأهلي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للفوز في البطولة بالمشاركة مع برشلونة الإسباني برصيد سبع مرات فوزًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي حقق 12 فوزًا بالبطولة، كما احتل الأهلي المركز الرابع في قائمة الأندية الأكثر إحرازًا للأهداف برصيد 20 هدفًا، بعد ريال مدريد الإسباني الذي يحتل المركز الأول برصيد 31 هدفًا، ويليه مونتيري برصيد 24 هدفًا، ثم برشلونة في المركز الثالث برصيد 23 هدفًا.

وعلى صعيد أرقام لاعبي الأهلي فقد تصدر حسين الشحات قائمة أكثر لاعبي الجيل الحالي بالأهلي مشاركة في كأس العالم للأندية برصيد عشر مباريات، منها ست مباريات مع الأهلي وأربع مع العين الإماراتي، يليه كل من محمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج برصيد سبع مباريات لكل منهم، ثم علي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة برصيد ست مباريات لكل منهم.