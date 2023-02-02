الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رفض يديني الإيجار».. حبس صاحب منزل قتل سائقا

جريدة الدستور

قررت نيابة المعصرة الجزئية، حبس صاحب منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بسبب تأخر السائق في دفع قيمة الإيجار له بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وكلفت النيابة أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

ورد  بلاغ في البداية لقسم شرطة المعصرة يفيد بنشوب مشاجرة ومقتل أحد الأشخاص، وعلى الفور تم الانتقال لمكان البلاغ وتبين مقتل شخص يدعى محمد صلاح على يد صاحب منزل بسبب خلافات مالية على دفع قيمة الإيجار والمياه، فنشبت بينهما مشاجرة وطعنه على أثرها المتهم بسكين أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

الإيجار والمياه تشريح جثة خلافات مالية شرطة المعصرة مقتل أحد الأشخاص نيابة المعصرة الجزئية

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