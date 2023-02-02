الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: كلما انتصر الأوكرانيون بسرعة تعافى الاقتصاد العالمي

بوريس جونسون
بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بوريس جونسون، في كلمته أمام مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية، إن خسارة روسيا مصيرية للغرب برمّته، مشيرا إلى أنه كلما انتصر الأوكرانيون بسرعة تعافى الاقتصاد العالمي بصورة أسرع.

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية فقد حث المسؤول البريطاني السابق الإدارة الأمريكية على إرسال الطائرات والمدفعية بعيدة المدى إلى أوكرانيا وقال: "زوّدوا أوكرانيا بتلك الوسائط من أجل إنهاء العمل، وقدّموا لها أنظمة مدفعية بعيدة المدى، وامنحوها الدبابات، والطائرات، لأن لديها خطة يجب تنفيذها".

 

جونسون انتصر الأوكرانيون الأوكرانيون تعافي الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي خسارة روسيا

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