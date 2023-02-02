فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. اليوم الخميس

تتواصل فعاليات وأنشطة الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة في مركز مصر للمعارض الدولية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا "1"، في الثانية عشر ظهرا، ولقاء بعنوان "طه حسين وقضايا الهوية"، ويشارك فيها كل من: سمير مندي، سميرة الشريف، محمد عبد العال. ويدير اللقاء الدكتور سعيد المصري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للثقافة.

ــ شخصيتا المعرض

يعقبها في الثانية، لقاء يعقد تحت عنوان: "صلاح جاهين ومسرح الطفل"، ويشارك فيها كل من الكتاب: أحمد خميس الحكم، أحمد زحام، شوقي حجاب، نرمين الحوطي، وتديرها مها البهنسي،

يعقبها في الرابعة عصرًا، ندوة بعنوان "نحن والعمارة"، ويشارك فيها كل من: كريم قطب، هاني حسني، هايدي شلبي، ويديرها محمد أبو سعدة.

وتختتم فعاليات اليوم الخميس بقاعة صلاح جاهين، بحفل توزيع جوائز الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبني بلازا "2"، في الثانية عشر ظهرًا، وندوة بعنوان "الإبداع الأدبي بصياغة المرأة ــ واقع وتجارب"، وتقام الندوة ضمن محور (شراكات محلية إقليمية)، بمشاركة كل من: صالحة عبيد غابش، شيخة الجابر، محمد عطية، تديرها فاطمة محمد الحمادي.

يليها في الثانية ظهرًا، ندوة تحت عنوان "القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي"، وذلك بالتعاون مع مركز الحوار الحضاري، بمشاركة خالد فتح الرحمن، ويديرها حسن مدني.

يعقبها في الرابعة عصرًا، ندوة "الإبداع السردي في النرويج" وذلك ضمن محور المشاركات الدولية، وتتحدث فيها الكاتبة فيرونيكا ساليناس، وتديرها شيرين عبد الوهاب.

وفي السادسة مساء، وضمن المشاركات الدولية، تحل الكاتبة "ليلي تفاع" ضيف شرف المعرض، تحت عنوان "نضالات المرأة العربية".

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشر ظهرًا، وضمن الندوات المتخصصة، وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، تعقد ندوة تحت عنوان "مصر ومكافحة الإرهاب.. بين نجاح الجهود وارتفاع التكلفة"، وتعقد الندوة بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويشارك فيها كل من: أحمد زايد، جمال عبد الجواد، سمير مرقص، هويدا عدلي، ويديرها الكاتب خالد عكاشة.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان "الكاتب مجيد طوبيا .. استلهام تاريخ مصر القديمة"، بمشاركة كل من الكتاب: خالد زغلول، ماجد الصعيدي، سهام بيومي، ويديرها الكاتب الروائي فتحي سليمان.

وضمن محور كتاب وتجارب، ندوة “مستقبل الدراما”، بمشاركة: محمد سليمان عبد المالك، محمد هشام عبية، مصطفي صقر، وتشارك فيها وتديرها هبة شامل.

وفي السادسة مساء، وضمن محور “المئويات”، لقاء الكاتب محمد حسنين هيكل (مئوية الميلاد) بمشاركة كل من الكتاب: جميل مطر، عبد الله السناوي، وحيد عبد المجيد، ويديرها ويشارك فيها عمرو خفاجي.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشر ظهرًا، بمناقشة كتاب "دعوة للتفكير" تأليف حسام بدراوي، أحمد الجمال، رشا سمير، ويديرها محمد أبو شامة.

يعقبها في الثانية، مناقشة كتاب "أدبيات الكرامة الصوفية" تأليف محمد أبو الفضل بدران، ويناقشه كلا من: إبو اليزيد الشرقاوي، وعبده مباشر، ويديرها أحمد عفيفي.

وفي الرابعة عصرًا، مناقشة المجموعة القصصية "سرير فارغ"، للكاتبة سمية عبد المنعم، ويناقشها الناقدة والشاعرة رشا الفوال، والكاتبة هدي عطية، ويديرها القاص أحمد حلمي.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع، مناقشة رواية "أعوام التوت" للكاتبة بسمة عبد العزيز، ويناقش الرواية كل من: الكاتبين: أحمد الصغير وعصام زكريا، وتديرها دينا عبد الرحمن.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرًا تبدأ أمسية اتحاد الشعراء العرب، بمشاركة كل من الشعراء: إلياس زغيب، راشد بن نجم، سعيد الصقلاوي، علي الفواز، عمر قدور، الفاتح حمدتو، مبارك سالمين، محمد الحوراني، محمد بودي، مراد السوداني، يوسف شقرة، وتقدمها ديمة محمود.

أما الأمسية الشعرية الثانية، فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء الأردنيين: أمين الربيع، راشد عيسي، عبد الله أبو شميس، يوسف عبد العزيز.

ومن مصر الشعراء: أحمد الشهاوي، عزت الطيري، عزمي عبد الوهاب، محمود سباق، ويقدمها أحمد خطاب.