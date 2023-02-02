مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، هى الكلمة التى يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، مع صباح كل يوم، للتعرف على مواعيد المباريات فى جميع الدوريات والبطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة للمباريات، وهو ما تستعرضه لكم "الدستور" فى السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تشهد مباريات اليوم الخميس 2-2-2023، منافسات عديدة فى أكثر من بطولة، حيث يلعب يوفنتوس ولاتسيو فى كأس إيطاليا، بينما يواجه ريال مدريد فالنسيا فى الليجا.

موعد مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ولاتسيو

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

مباراة الباطن ضد التعاون – 00 : 17

مباراة الشباب ضد ضمك – 00 : 17

مباراة أبها ضد الخليج – 30 : 19

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

Shahid VIP

قناة SSC1 HD السعودية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

أولمبيك سيدي بوزيد ضد الاتحاد المنستيري – 15:00

الترجي الرياضي ضد النادي البنزرتي – 15:00

الملعب التونسي ضد النجم الساحلي – 15:00

مستقبل سليمان ضد نجم المتلوي – 15:00

النادي الصفاقسي ضد اتحاد تطاوين – 15:00

أمل حمام سوسة ضد هلال الشابة – 15:00

مستقبل الرجيش ضد الأولمبي الباجي – 15:00

اتحاد بن قردان ضد النادي الأفريقي – 15:0

مواعيد مباريات الدوري التركي