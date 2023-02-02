الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم، هى الكلمة التى يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، مع صباح كل يوم، للتعرف على مواعيد المباريات فى جميع الدوريات والبطولات المحلية والعالمية والقنوات الناقلة للمباريات، وهو ما تستعرضه لكم "الدستور" فى السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تشهد مباريات اليوم الخميس 2-2-2023، منافسات عديدة فى أكثر من بطولة، حيث يلعب يوفنتوس ولاتسيو فى كأس إيطاليا، بينما يواجه ريال مدريد فالنسيا فى الليجا.

موعد مباراة ربع نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس ولاتسيو

تنطلق مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو  فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا  فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

  • مباراة الباطن ضد التعاون – 00 : 17
  • مباراة الشباب ضد ضمك – 00 : 17
  • مباراة أبها ضد الخليج – 30 : 19

الأهلى فى المونديال| محمد الشناوى: الفريق كان فى كامل تركيزه أمام أوكلاند

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

  • Shahid VIP
  • قناة SSC1 HD السعودية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

  • أولمبيك سيدي بوزيد ضد الاتحاد المنستيري – 15:00
  • الترجي الرياضي ضد النادي البنزرتي – 15:00
  • الملعب التونسي ضد النجم الساحلي  – 15:00
  • مستقبل سليمان ضد نجم المتلوي  – 15:00
  • النادي الصفاقسي ضد اتحاد تطاوين  – 15:00
  • أمل حمام سوسة ضد هلال الشابة – 15:00
  • مستقبل الرجيش ضد الأولمبي الباجي  – 15:00
  • اتحاد بن قردان ضد النادي الأفريقي  – 15:0

مواعيد مباريات الدوري التركي

  • 16:00   قيصري سبور × باشاك شهير
  • 16:00   قونيا سبور × إسطنبول سبور
  • 19:00   أضنة دمير سبور ×  فنربخشة
مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم كأس ايطاليا موعد مباراة ريال مدريد الدوري السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة