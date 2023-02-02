الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس توجو يدعو لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء وخفض الواردات

فور جناسينجبى رئيس
فور جناسينجبى رئيس توجو

دعا فور جناسينجبى رئيس توجو، حكومته إلى اتخاذ خطوات أكثر لزيادة الاستثمار الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى وخفض فاتورة استيراد الطعام.

 

وقال رئيس توجو -في تصريح إعلامي- "يجب علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستثمار بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية للبلاد"، فيما اعتبر أن الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق هذه الغاية غير كافية حتى الآن ويجب زيادة اعتماد توجو بشكل أقل على واردات الغذاء.


وتابع: "الجهود التي نبذلها لسنوات عديدة لم تسمح لنا بعد بإطعام أنفسنا... مجبرون على شراء الغذاء من الخارج... غالبًا ما يكون غير جيد، نظرًا لأننا لا ننتج ما يكفي ... المنتجات التي تأتي من مكان آخر، ربما بأسعار منخفضة ، ولكنها ليست دائمًا جيدة لصحتنا ".


وحض جناسينجبي الحكومة على زيادة توفير الدعم للمزارعين ونشر الميكنة والري الحديث والتصدير، وأن ينشط القطاع المصرفي في توفير قروض ميسرة للفلاحين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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