الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا رفض نتنياهو ضم "بن غفير" إلى مجلس الحرب الجديد؟

جريدة الدستور

أكد إعلام إسرائيلي عن مسئول أمني، أنه لن نسمح بانضمام بن غفير إلى المجلس الجديد لأنه يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

كما أكد إعلام إسرائيلي عن مسئول أمني، أنه من المستحيل الاتفاق على ضم بن غفير إلى الحكومة المحدودة لأنه غير مسئول ويسرب تفاصيل المناقشات.

وأكد إعلام إسرائيلي، أن مجلس الحرب الجديد لإجراء المشاورات السياسية يضم وزيري الدفاع والشئون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن نتنياهو سيشكل مجلسا جديدا محدودا بدلا من مجلس الحرب الملغى لإجراء المشاورات الحساسة.

وكانت قد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ وزراء الحكومة بإلغاء مجلس الحرب بعد طلب بن غفير الانضمام إليه، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

بن غفير إسرائيل أمن إسرائيل مجلس الحرب الجديد القاهرة الإخبارية

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