الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الدوم» يعلن فوز المواهب الشابة والتأهل للمرحلة التالية عبر «الفيديو»

المتسابقة ملك أبمن
المتسابقة ملك أبمن سيد

عرض برنامج “الدوم”، خلال الحلقة السابعة من الموسم الثاني والذي يذاع على قناة DMC، لحظة إعلان المواهب المتأهلة للمرحلة التالية من البرنامج.

وحرصت الإعلامية نهى درويش والإعلامي شريف نور الدين على الاتصال بالمتأهلين عن طريق تطبيقات الفيديو وإعلان تأهلهم وعرض لحظات الفرح والتأثر.

وعرضت حلقة اليوم استعراضا للمواهب التي قدمت بالبرنامج في المحافظات المختلفة، تضمن الحلقات الست الماضية، وتشكّلت لجنة اختيار المتسابقين في المرحلة الأولى من الدكتور محمد أبو الخير أستاذ الموسيقى والغناء، والإعلامي شادي شاش، وأحمد مبارك مدرب التمثيل. 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، وتقدم الشركتان من خلاله مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

اكتشاف الموهوبين الـ الاول الاولى التلي التقديم إله الاعلام

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وائل لطفي

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