الأهلى فى المونديال.. معلول: الفوز على أوكلاند خطوة مهمة ونحترم سياتل بشدة

أعرب علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في مشوار الفريق بالبطولة.

وأوضح أن اللاعبين كانوا على قدر كبير من المسئولية، وأظهروا شخصية قوية في مواجهة منافس مميز، وأن الفريق سوف يطوي هذه الصفحة، ويبدأ الاستعداد للمباراة القادمة في البطولة.

وأضاف: «لدينا مواجهة قوية يوم السبت أمام فريق سياتل الذي نحترمه بشدة، وسوف نستعد له لأنه منافس مختلف تمامًا عن أوكلاند، ونشكر كل من ساندنا ونؤكد أن هدفنا تحقيق مركز أفضل مما حققناه خلال المشاركات الماضية».

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.