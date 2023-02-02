الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صاحبة حملة «اقرأ وتذوق» تشارك فى معرض الكتاب بورشة للأطفال

جانب من الورشة التفاعلية
جانب من الورشة التفاعلية

شهد اليوم السادس، من فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي، بمقره في مركز مصر للمعارض الدولية اليوم الأربعاء، ورشة تفاعلية مع الأطفال للكاتبة الكويتية "أمل الرندي" .

وأقامت الكاتبة الكويتية والناشطة في مجال ثقافة الطفل، أمل الرندي، ورشة تفاعلية مع الأطفال، اليوم الأربعاء، في الركن الذي حمل اسم شخصية معرض كتاب الطفل الكاتب المصري كامل كيلاني .

جاء ذلك ضمن الأنشطة المخصصة للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، وبدعوة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار "حملة اقرأ وتذوق" التي تديرها الكاتبة، والتي انطلقت في الكويت منذ شهرين، وتستمر حتى 25 مارس المقبل، تحت شعار "طعامك سر صحتك وقوتك"، بالتعاون مع جمعية جود الخيرية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت.

وأهدت الكاتبة في الورشة كتاب "طعام أمي اللذيذ"، وهو من تأليفها، إلى جانب المعالجة الغذائية الدكتورة "مي الهزاع" التي أسهمت في تصويب الناحية العلمية فيه، والكتاب صادر عن جمعية جود الخيرية، مع رسوم جميلة من الفنانة السورية المبدعة منال محجوب.

وأسهمت ضيفة الورشة استشارية التغذية العلاجية المصرية الدكتورة ريهام صفوت الحبيبي، في مبادرة جميلة منها، بإكمال دور الكاتبة في الورشة، فتولت شرح الناحية الطبية العلمية والغذائية في الكتاب للأطفال.

وقدمت الرندي والحبيبي خلال الورشة، فائدة مزدوجة ومهمة للأطفال من خلال تفاعل المادتين الأدبية والصحية، وركزت الورشة على أهمية القراءة بلغة عربية صحيحة، وهذا ما تهدف إليه راعية الحملة "جمعية جود"، مثلما ركزت على تثقيف الأطفال حول أهمية الغذاء الصحي.

وقد حثت الورشة الطلاب على الإبتعاد عن الأطعمة الجاهزة التي كثيراً ما تتسبب بمرض السمنة، الذي بات شائعاً في الكثير من الدول، ويصيب نسبة كثيرة من الأطفال والشباب، وله الكثير من الأثر السلبي في صحة المصاب به.

حملة �اقرأ وتذوق�
حملة �اقرأ وتذوق�
صاحبة حملة اقرأ وتذوق تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بورشة تفاعلية للأطفال ركن الأطفال بمعرض القاهرة للكتاب فعاليات معرض الكتاب 2023

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