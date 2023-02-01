الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة 2023

الإعدادية
الإعدادية

بالتزامن مع إعلان عدد من المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا عبر مواقع النتيجة الرسمية، يبحث العديد من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية بأنحاء الجمهورية عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية عبر “جوجل”.

وارتفعت معدلات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية بموقع الوزارة 2023، خلال الساعات الأخيرة، من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بأنحاء محافظات الجمهورية.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة 2023

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية، منوهًا إلى أن نتائج امتحانات الصف الثالث الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل، من الدخول هنــــــــــــا.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أكد في تصريحات سابقة له، أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام 2023، أي الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي وفقًا للجدول الزمني الذي حددته وزارة التربية والتعليم.

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة الأسبوع المقبل وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، كما ستعلن النتيجة في محافظة الجيزة فور اعتمادها من محافظ الجيزة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة 2023

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة من خلال موقع الخدمات التعليمية على بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة، من هنا ، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من محافظ القاهرة من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الضغط هنـــا.
  • اختيار نتائج الشهادة الإعدادية.
  • إدخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة وستظهر فور إعلانها رسميًا.
نتيجة الشهادة الاعدادية امتحانات الصف الثالث نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة نتيجة الشهادة الإعدادية من موقع الوزارة

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

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