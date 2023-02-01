نجوم وصناع «الأصلى»: وجبة درامية دسمة عن «الورث» وصراع العائلات

ينتظر الجمهور وجبة درامية اجتماعية مختلفة ذات طابع مصرى خاص، من خلال مسلسل «الأصلى»، الذى تخوض بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور، بمشاركة مجموعة من الفنانين المميزين.

ويقدم مسلسل «الأصلى» أحداثًا من قلب المجتمع، ويحاول الإجابة عن تساؤل رئيسى: ماذا لو حمل الشخص أمانة أو وصية وتعرّض لضغوط وتحديات كبيرة تحول دون تنفيذه هذه الوصية؟، وذلك من خلال قصة «فاطمة سيد الأصلى» «ريهام عبدالغفور»، التى تتحمل مسئولية الحفاظ على ترابط ٤ أشقاء، يجسد أدوارهم كل من: منال سلامة وولاء الشريف وإيناس كامل وإسلام جمال، فى ظل حدوث خلافات قوية بينهم، فتحاول إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى حفاظًا على إرث والدهم.

وينتظر عرض المسلسل الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويكثف طاقم العمل تصوير مشاهده فى الفترة الحالية، داخل منطقة «التوفيقية» فى قلب القاهرة، وسط حفاوة كبيرة من السكان هناك ودعمهم طاقم العمل.

«الدستور» تواصلت مع أبطال وصناع «الأصلى»، للكشف عن تفاصيل المسلسل، وكواليس تصويره، وتوقعاتهم لردود أفعال الجمهور بشأن المسلسل.

إيناس كامل: ملىء بالأحداث المشوقة ويجذب الجمهور من أول حلقة

أرجعت الفنانة إيناس كامل موافقتها على المشاركة فى مسلسل «الأصلى»، دون تردد، إلى ثقل السيناريو ومعالجته قضايا اجتماعية تخص كل بيت وأسرة.

وكشفت عن تجسيدها دور «فريدة الأصلى» ضمن أحداث المسلسل، وهى إحدى شقيقات «فاطمة» التى تجسدها ريهام عبدالغفور، متزوجة ولديها ولد وبنت، وتعمل محامية، وتتميز بأنها صاحبة تفكير ورأى وأسلوب خاص فى مناقشة وحل أى مشكلة.

وأضافت أنها وجدت فى «فريدة» شخصية محورية ومركبة، وتحمل العديد من المفاجآت التى تتكشف على مدار الأحداث، معتبرة أنها «محظوظة» لترشيحها للعمل من قِبل المخرج أحمد حسن، الذى يهتم بالدراما الاجتماعية كما ينبغى، ويركز على الممثل خلال التصوير، خاصة ما يتعلق بدرجة تقمصه الشخصية وانفعالاتها، مع تمكنه من إخراج كل الطاقات الممكنة.

وتوقعت أن ينجذب الجمهور إلى المسلسل منذ حلقته الأولى، خاصة أنه ملىء بالأحداث المشوقة والتفاصيل، دون أى مط أو تطويل، واصفة فى الوقت ذاته كواليس التصوير بأنها «ممتعة للغاية».

وتابعت: «أعتبر كل طاقم العمل عائلة واحدة مترابطة، على قلب رجل واحد، كما أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة (أروما) وفرتا كل الإمكانات اللازمة لإخراج العمل فى أفضل صورة للجمهور».

فتوح أحمد: البطولة الجماعية سر الخلطة والعمل متخم بالنجوم

قال الفنان القدير فتوح أحمد، إن مسلسل «الأصلى» يحقق معادلة صعبة عبر تقديم محتوى يناقش قضايا اجتماعية مهمة، مع الحفاظ على التشويق خلال الـ٣٠ حلقة، بالإضافة إلى ما يوفره من روح البطولة الجماعية، مؤكدًا أن كل ذلك دفعه للمشاركة فى المسلسل الذى يعد عملًا دراميًا متكامل الأركان.

وأضاف: «أجسد خلال الأحداث شخصية المعلم (صالح القط) الذى تتم عبر دوره مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ومن أهمها علاقة الأب بأبنائه، فهو رجل ثرى لديه سلسلة محلات لقطع غيار وإكسسوارات السيارات، ويعد المنافس الرئيسى لشخصية (سيد الأصلى) التى يجسدها الفنان أحمد بدير فى الأحداث، ويريد الاستحواذ على محلاته، وبعد وفاته يدخل فى صراع مع ابنته (فاطمة)، التى تجسدها ريهام عبدالغفور، ثم يشتد الصراع خاصة بعد وقوع شقيقها (فاروق)، الذى يجسده إسلام جمال، فى حب ابنته».

وتابع: «الشخصية التى أقدمها ثرية ومحورية ومتعددة الأبعاد، ومن خلالها تتم مناقشة عدة مشكلات اجتماعية»، مشيدًا بالمؤلف أمين جمال»، كما أشاد بالمخرج أحمد حسن، الذى وضع خطة محكمة لخروج العمل بشكل متميز، مشيرًا إلى أن المسلسل يضم كوكبة كبيرة من النجوم الشباب، الذين فاجأوه بحماسهم الكبير خلال التصوير.

وأكد الفنان القدير أن الأعمال الدرامية التى تُقدم حاليًا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تسهم فى تشكيل الوعى، مضيفًا: «نحن فى حاجة إلى هذه النوعية من الأعمال، للارتقاء بالمجتمع».

ريهام عبدالغفور: «فاطمة الأصلى» علامة فارقة فى مشوارى وتعبر عن قدرات المرأة

توقعت الفنانة ريهام عبدالغفور أن تمثل شخصية «فاطمة الأصلى» علامة فارقة فى مشوارها الفنى، رغم تقديمها العديد من الأدوار الرئيسية المهمة فى أعمال كثيرة، فى ظل أنها شخصية مليئة بالتفاصيل، وتحمل صعوبة درامية شديدة، وتتلون باستمرار طوال أحداث العمل، ما تطلب بذل جهد كبير لإقناع الجمهور بها، والظهور بـ«لوك» جديد، متمنية أن تكون دائمًا عند حسن ظن الجمهور، الذى تحرص دومًا على احترامه وتقديم ما يليق به.

وأعربت ريهام عبدالغفور عن سعادتها الشديدة بتكرار التعاون مع المخرج أحمد حسن والمؤلف أمين جمال، بعد نجاح مسلسل «ربع قيراط»، الذى قدمته معهما العام الماضى، وتعتبره «رزق من ربنا»، مضيفة: «إن شاء الله نجدد النجاح، من خلال المسلسل الذى نقدم خلاله وجبة درامية اجتماعية واقعية».

وأوضحت أن المسلسل يناقش العديد من القضايا المهمة التى يجب النظر إليها، مثل فكرة الإرث، والحفاظ على الأمانة، وعلاقة الأشقاء ببعضهم البعض، والعلاقات الاجتماعية بصفة عامة، وذلك بطريقة واقعية مشابهة لنماذج فى حياتنا اليومية.

وأضافت: «المسلسل يبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وعددًا من القضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها، خاصة أننى أعشق تجسيد الشخصيات التى تؤكد قدرة المرأة على مواجهة التحديات»، مشيرة إلى أنها وافقت على المسلسل بعد عدة جلسات عمل، شعرت خلالها بثقله الفنى وملاءمته مع بحثها الدائم عن التنوع، وتجسيد الدور المميز الذى يترك بصمة لدى الجمهور، والمشاركة فى الأعمال التى تحمل رسائل واضحة ومباشرة للمشاهدين.

واعتبرت أن المسلسل يمثل «وجبة درامية دسمة»، من خلال علاقات متشابكة وصراع داخل العائلة، وصراع خارجى مع عائلات ورجال أعمال، وفى النهاية كل هذه الخلافات والصراعات والعلاقات تُناقش من خلالها قضايا مهمة اجتماعية وأسرية، عن طريق معالجة عصرية تقتضيها الأحداث، وتكشف عن الوجه الآخر للكثير من الأشخاص والمحاور، وهو ما ركز عليه السيناريو الذى كتبه بشكل عبقرى المؤلف أمين جمال، ومن خلاله توغل وتعمق فى كل شخصية وأعطاها حقها بنسبة ١٠٠٪.

ووصفت طاقم العمل بأنه «أسرة واحدة تتسم بالألفة»، مضيفة: «أتمنى تكرار العمل مع هذا الفريق مجددًا».

المؤلف أمين جمال: استوحيت البطلة من الواقع وعايشت الحرفيين للكتابة عنهم

أوضح الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل «الأصلى»، أن فكرة المسلسل تعود إلى الكاتب الكبير يسرى الفخرانى، المسئول عن المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أن اسم العمل يرجع لنسب أبطاله، وهم عائلة «سيد الأصلى»، التى يجسدها الفنان أحمد بدير.

وقال: «بدأت فكرة العمل عندما أبلغنى الكاتب يسرى الفخرانى برغبته فى تنفيذ مسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى، وتحاول الإجابة عن تساؤل: ماذا لو أوصاك والدك قبل وفاته وحمّلك المسئولية كاملة عن كل ما يخص العائلة؟.. هل ستحافظ على الوصية التى تدخلك فى صراعات أم تتخلى عنها؟».

وأضاف: «من هنا بدأت فى نسج الخيوط الدرامية للعمل، وبدأت التحضير بطريقة مختلفة عبر فترة معايشة ذهبت فيها عدة مرات إلى مناطق شعبية مثل التوفيقية والحرفيين، وجلست مع العائلات الكبيرة وأصحاب المحلات، لكتابة عمل اجتماعى تكون شخصياته من لحم ودم».

واستطرد: «قابلت هناك بالفعل شخصية تشبه كثيرًا (فاطمة الأصلى) التى سيشاهدها الجمهور على الشاشة، وتجسدها الفنانة ريهام عبدالغفور، واستغرقت كتابة الأحداث نحو ٨ أشهر من التفرغ التام، وهو وقت أراه مناسبًا لكتابة عمل بهذا الحجم الذى سيظهر للجمهور على الشاشة».

أحمد حسن: شهامة أهالى التوفيقية سهلت التصوير

توقع المخرج أحمد حسن أن يجمع مسلسله الجديد الأسرة المصرية أمام الشاشة من خلال تقديم أحداث اجتماعية واقعية تجذب المتابعين، مشيرًا إلى أن المسلسل فريد من نوعه من ناحية مناقشته قضايا الإرث والخلافات بين أفراد الأسرة والصراع بين العائلات.

وأضاف: «يناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة بسيطة، تسهل على المشاهد تلقى الرسائل، من خلال صناعة أحداث محبوكة دراميًا بشكل مختلف وواقعى جدًا فى نفس التوقيت، دون فزلكة».

وقال إن الهدف من العمل تعزيز التمسك بمبادئ وقيم قاربت على الاختفاء من المجتمع، نافيًا ما تردد عن أن المسلسل يتضمن أحداثًا أو قضايا سبق وناقشها فى أى عمل قدمه من قبل. وتحدث عن أبرز الصعوبات التى واجهته خلال فترة التحضير والتصوير، قائلًا: «بدأنا التصوير فى آخر ٣ أيام من شهر نوفمبر الماضى، فى أماكن حقيقية مثل التوفيقية». وقال: «لا يمكن أن أصف مدى جدعنة وشهامة ولاد البلد فى التوفيقية، الجميع كان يساعدنا خلال التصوير، وكانوا سعداء بوجودنا، كنا نشعر جميعًا فى الكواليس بأننا أسرة واحدة مترابطة وسط الأهالى الذين كانوا يقفون بجانبنا لمساعدتنا طوال الوقت وكنا نرى الفرحة على وجوههم».