انهيار ثلجى ينهى حياة بولنديين اثنين فى الجزء الهندى من كشمير

لقي بولنديان مصرعيهما في انهيار ثلجي وقع الأربعاء في منتجع جولمارج للتزلج في الجزء الهندي من كشمير، فيما أُنقذ 21 متزلجًا آخر، على ما أعلنت الشرطة.

وانهارت الكتلة الثلجية أسفل جبل أفروت البالغ علوّ قمته 4390 مترًا، ما أدّى إلى طمر ثلاث مجموعات من المتزلجين، جميعهم أجانب، برفقة مرشدين محليين.

وأُرسل عناصر من الشرطة وفرق متخصصة في الإنقاذ الجبلي، إلى الموقع وعثروا على جثتي المتزلجين البولنديين، وفق ما صرح ضابط الشرطة أمود ناجبوري لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في بيان: "خلال عمليات الإغاثة، جرى إنقاذ 19 أجنبيًا ومرشديهم المحليين"، فيما "لقي مواطنان أجنبيان مصرعيهما في الانهيار الثلجي وسُحبت جثتاهما".

ويتلقى المتزلجون الذين جرى إنقاذهم العلاج في مركز طبي قريب. ولم تكشف السلطات بعد عن جنسياتهم.

وتقع جولمارج على بعد حوالى 55 كيلومترًا من سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة، وتجذب العشرات من السياح وعشاق التزلج على مدار العام.

انهيارات شائعة

وتعتبر الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في كشمير، المقسمة بين الهند وباكستان ويطالب بها كلاهما بالكامل.

ففي 19 نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الهندي، عن أن ثلاثة من جنوده لقوا مصرعهم جراء انهيار جليدي في كشمير.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل إمرون موسافي، حينها، إن "انهيارًا جليديًا ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند وحاصر ثلاثة جنود في دورية".

وأضاف: "أنه تم إنقاذ الثلاثة ونقلوا إلى المستشفى حيث توفوا".

وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع بعض من أشد الخسائر في صفوف القوات الهندية والباكستانية التي تعسكر في المنطقة، ففي عام 2012 أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصًا، من بينهم 129 جنديًا باكستانيًا، وفي العام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا في ثلاثة انهيارات جليدية.