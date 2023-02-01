الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انهيار ثلجى ينهى حياة بولنديين اثنين فى الجزء الهندى من كشمير

انهيار ثلجي
انهيار ثلجي

لقي بولنديان مصرعيهما في انهيار ثلجي وقع الأربعاء في منتجع جولمارج للتزلج في الجزء الهندي من كشمير، فيما أُنقذ 21 متزلجًا آخر، على ما أعلنت الشرطة.

وانهارت الكتلة الثلجية أسفل جبل أفروت البالغ علوّ قمته 4390 مترًا، ما أدّى إلى طمر ثلاث مجموعات من المتزلجين، جميعهم أجانب، برفقة مرشدين محليين.

وأُرسل عناصر من الشرطة وفرق متخصصة في الإنقاذ الجبلي، إلى الموقع وعثروا على جثتي المتزلجين البولنديين، وفق ما صرح ضابط الشرطة أمود ناجبوري لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في بيان: "خلال عمليات الإغاثة، جرى إنقاذ 19 أجنبيًا ومرشديهم المحليين"، فيما "لقي مواطنان أجنبيان مصرعيهما في الانهيار الثلجي وسُحبت جثتاهما".

ويتلقى المتزلجون الذين جرى إنقاذهم العلاج في مركز طبي قريب. ولم تكشف السلطات بعد عن جنسياتهم. 

وتقع جولمارج على بعد حوالى 55 كيلومترًا من سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة، وتجذب العشرات من السياح وعشاق التزلج على مدار العام.

انهيارات شائعة

وتعتبر الانهيارات الثلجية والانهيارات الأرضية شائعة في كشمير، المقسمة بين الهند وباكستان ويطالب بها كلاهما بالكامل.

ففي 19 نوفمبر الماضي، أعلن الجيش الهندي، عن أن ثلاثة من جنوده لقوا مصرعهم جراء انهيار جليدي في كشمير.

وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، الكولونيل إمرون موسافي، حينها، إن "انهيارًا جليديًا ضرب قطاع ماتشيل الشمالي الغربي في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند وحاصر ثلاثة جنود في دورية".

وأضاف: "أنه تم إنقاذ الثلاثة ونقلوا إلى المستشفى حيث توفوا".

وتسببت الانهيارات الجليدية في وقوع بعض من أشد الخسائر في صفوف القوات الهندية والباكستانية التي تعسكر في المنطقة، ففي عام 2012 أدى انهيار جليدي هائل في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير إلى مقتل 140 شخصًا، من بينهم 129 جنديًا باكستانيًا، وفي العام 2017، قتل ما لا يقل عن 20 جنديًا هنديًا في ثلاثة انهيارات جليدية.

الشرطة الهندية إنهيار ثلجي مقتل بولنديين متزلجين أجانب

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب فى قرى حياة كريمة

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

التقويم القبطي.. النهاردة كام طوبة 2023؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

محمد رفعت

شعبية أعياد الشرطة

صور

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

«القبة الحديدية» الإسرائيلية تعترض صاروخًا أطلق من غزة