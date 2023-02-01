يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين بالدعم التمويني عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، لمعرفة كمية السلع التي يمكنهم الحصول عليها بعد معرفة أسعارها.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023

نعرض لكم في التقرير التالي أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023، والنصيب المخصص لكل فرد في البطاقة التموينية.

يبدأ صرف السلع التموينية من أول كل شهر ويستمر على مدار الشهر وتكون أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2023 كالتالي..

الزيت خليط حجم 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

سكر وزن 1 كيلو بسعر 10.5 جنيه.

أرز وزن 1 كيلو بسعر 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك وزن 1 كيلو بسعر 11 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

تونة مفتتة 140 جرام بسعر 12 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

صابون 125 جم بسعر 6.50 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

کیس سائل غسيل 80 جم بسعر جنيهين.

لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

جبن ابيض 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.



نصيب الفرد في بطاقة التموين لشهر فبراير 2023

وفقا للحصص التي تقسمها وزارة التموين للأفراد المستفيدين بالدعم التمويني يكون نصيب الفرد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا حتى 4 أفراد، ويكون التوزيع زجاجة زيت 800 جرام للفرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة

واحد كيلو أرز لبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن أربعة أفراد

2 كيلو لاربع أفراد أو يزيد.

صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 افراد، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة لعدد 4 أفراد أو أكثر.