الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود العاملين فى تجميل الحرم الجامعى

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أعمال التجميل والتطوير داخل الحرم الجامعي بمدينة نصر، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وخلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على أعمال التجميل، موجهًا لهم الشكر والتقدير؛ لما يقومون به من تطوير وتجميل داخل مناطق الحدائق والبرجولات؛ لإضفاء الشكل الجمالي على المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة، وبين المباني وبعضها البعض.

ووجه بالتوسع في أعمال التجميل داخل الحرم الجامعي في الوجهين البحري والقبلي، إضافة إلى سائر الكليات بالقاهرة والأقاليم.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبدربه، عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، ومحمد عبدالخالق، الأمين العام المساعد للجامعة، وفي ختام الجولة حرص العاملون على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

رئيس جامعة الأزهر يشيد جهود العاملين تجميل الحرم

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