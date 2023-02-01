نادي أسوان يعلن موقفه من أزمة قيد أحمد بلحاج مع الزمالك

كشف المستشار الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان عن موقفه من عودة المحترف المغربي أحمد بلحاج للفريق مجددا، خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك، عقب أزمة القيد التي اندلعت في الساعات الأخيرة بين نادي الزمالك ومسئولوه اتحاد الكرة.

أسوان يوضح لـ«الدستور» موقف أحمد بلحاج من أزمة القيد

وقال الشافعي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: نحن لسنا طرفًا في الأزمة، الكرة في ملعب نادي الزمالك واتحاد الكرة".

أضاف:"تم رفع اللاعب من قائمة أسوان، بعد حصولنا على قيمة الشيك، فهو الآن أصبح من حق الزمالك، بعد توقيع العقود من جميع أطراف الصفقة، سواء اللاعب أو الناديين".

وأكمل الشافعي:" أعتقد أن الموضوع سيتم حله بشكل ودي بين الطرفين، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وفي حال استمرار تعثر قيده في قائمة الزمالك، أوضح رئيس زهرة الجنوب:"باب أسوان مفتوح للاعب إذ أرد العودة مرة أخرى، لن نقف في طريقه فهو بيته".

كانت الساعات الماضية، شهدت توقف صفقة انتقال اللاعب المغربي أحمد بلحاج إلى نادي الزمالك، بعد غلق باب القيد منتصف ليلة أمس الثلاثاء، على الرغم من توقيع المهاجم للأبيض، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري (2022/2023).

الزمالك يستعير بلحاج من أسوان حتى نهاية الموسم

أعلن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، برئاسة المستشار الدكتور الشافعى صالح، إعارة المغربي أحمد بلحاج رسميًا إلى نادي الزمالك قبل ساعات قليلة من غلق القيد.

أوضح أنه تمت الموافقة على إعارة أحمد بلحاج حتى نهاية الموسم 2023/2022 لنادى الزمالك، مع أحقية تفعيل بند شراء اللاعب خلال أسبوعين من نهاية الموسم، ليصل إجمالى إتمام الإعارة والبيع 18 مليون جنيه لصالح نادى أسوان، من حق أسوان الحصول على نسبة 15% من إعادة بيع أو إعارة اللاعب داخليًا أو خارجيًا بعد تفعيل بند بيع اللاعب فى الموسم الجديد.

وتابع "يحق لنادى أسوان الحصول على مميزات وحوافز مالية طبقًا لمشاركات اللاعب محليًا وإفريقيًا وعدد الأهداف التى يسجلها خلال مدة الإعارة".

وأشار إلى أن العرض الجدى والرسمى الوحيد الذى تلقاه اللاعب ووصل إدارة النادى كان من نادى الزمالك وتلقى النادى اتصالًا من أحد الأندية بعرض لم يتجاوز 7 ملايين جنيه للبيع.

أضاف:"العرض الرسمى المقدم من نادى الزمالك حقق أفضل العوائد المالية بما يتناسب مع إمكانات وقيمة اللاعب الفنية والصورة التى ظهر بها مع سريان عقده لمدة موسم آخر".